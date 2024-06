Peter Vandenbempt zag dat niet alles goed liep bij de Rode Duivels: "Triest en zielig"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels werkten woensdagavond hun eerste oefenwedstrijd af in aanloop naar het EK. België won met 2-0, al waren er kansen genoeg om voor een grote verschil te zorgen.

Kevin De Bruyne maakte het openingsdoelpunt na een fout van Montenegro in zijn 100e interland. Het tweede doelpunt werd door Leandro Trossard gescoord vanop de stip, maar hiervoor ontstond heel wat discussie.

Doku werd neergehaald en de scheidsrechter wees naar de stip. De flankaanvaller greep snel zelf de bal, maar Trossard en Openda kwamen er ook aan.

Trossard legde de bal goed, terwijl Openda daar openlijk een probleem van maakte. Peter Vandenbempt zag dat dit echt niet hoefde. "We gaan er geen staatszaak van maken, maar was dat nu echt nodig?", vertelde hij bij Sporza.

"In de laatste minuten van een oefenmatch wat staan discussiëren over een strafschop ... Het was duidelijk dat Trossard eerste stond op de lijst, maar toch bleven Doku en Openda kibbelen."

"Ik vond dat een beetje triest en zielig. Het zorgt ook voor onnodige negativiteit op het einde van de avond. Daarom vond ik de reactie van de bondscoach ook wat vreemd - hij vond die discussie net goed, omdat het toont dat iedereen wil scoren. Dat moet de eerste trainer zijn die blij is met een ruzietje. Soit, laat het ons niet erger maken dan het was net voor het EK", besluit Vandenbempt.