Kevin De Bruyne heeft knoop doorgehakt, ook bondscoach Rudi Garcia mengt zich in de debatten

Het was al eerder aangekondigd: Kevin De Bruyne zal niet bij Manchester City blijven volgend seizoen. Maar terwijl velen dachten dat hij naar Saoedi-Arabië of de VS zou vertrekken, lijkt KDB uiteindelijk te kiezen voor de Serie A. Een goede keuze?

Na 10 seizoenen bij de The Citizens zal Kevin De Bruyne aan het einde van het seizoen vertrekken. Met een indrukwekkend palmares en een goed gevulde prijzenkast heeft de aanvallende middenvelder zijn stempel gedrukt op de club.

Het afgelopen seizoen was op sportief vlak wat lastiger met een nederlaag in de bekerfinale, een vroege uitschakeling in de Champions League en een derde plaats in de Premier League.

Op weg naar Napoli

Rest de vraag: waar gaat hij heen? Na geruchten over een vertrek naar Saoedi-Arabië of de Verenigde Staten, lijkt De Bruyne uiteindelijk in Europa te blijven en opnieuw de Champions League te spelen. Volgens onze informatie zal hij zich inderdaad verbinden aan Napoli.

Dit gerucht werd enkele weken geleden al gelanceerd door de altijd goed geïnformeerde Fabrizio Romano: Napoli heeft een aanbod gedaan aan De Bruyne, die niet uitsloot in Europa te blijven als een ambitieus project waarin hij nog op topniveau op continentaal niveau kon spelen hem overtuigde.

Wat zegt Garcia?

Naast het sportieve aspect bieden de Partenopei, die slechts een overwinning verwijderd zijn van de titel in Italië, het gezin De Bruyne een comfortabele leefomgeving, vooral omdat de Rode Duivel daar destijds trouwde en er dus sterk aan verbonden is. En laten we de connectie met Romelu Lukaku, een goede vriend, niet vergeten.

"We hebben vertrouwen in Kevin De Bruyne en de keuze die hij zal maken. Hij mag fier zijn wat hij heeft verwezenlijkt bij Manchester City", aldus bondscoach Rudi Garcia over de zaak op zijn persconferentie in Tubeke.