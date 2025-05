Thijs Zonneveld stopte met voetballen 'dankzij' ... Dirk Kuyt: "Zelfs hem over de reclameborden schoppen lukte niet"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thijs Zonneveld is ondertussen een geprezen Nederlands wielercolumnist en podcastmaker. Hij reed zelf ook een aantal jaren in het peloton mee, maar het had ook nog helemaal anders kunnen lopen.

Thijs Zonneveld was namelijk in een ver verleden bij de jeugd ook nog voetballer. Zowel hij als Dirk Kuyt zijn van het geboortejaar 1980. En dus kwamen ze elkaar bij de jeugd ook vaak tegen.

Dirk Kuyt als angstgegner?

VVSB uit Noordwijkerhout was het team van Zonneveld, die tot op zijn zeventiende voetbal speelde. Dirk Kuyt speelde op dat moment bij Quick Boys.

Het moment dat hij tegen Kuyt moest voetballen, had hij definitief door dat voetbal nooit iets voor hem zou worden. "Ik weet dat moment nog goed. Ik was zestien jaar en we speelden vaak tegen Quick Boys."

Helemaal klaar mee

"Ik was midmid en bij Quick Boys speelde Dirk Kuyt midmid. Ik speelde zo'n vier keer per jaar tegen hem. We verloren altijd dik", klinkt het bij Altijd Blijven Spelen.

"Ik was er op een bepaald moment zo klaar mee dat ik dacht: ik schop hem over de reclameborden, maar ook dat lukte niet. In plaats daarvan sprong hij eroverheen en gleed ik zelf tegen het reclamebord en blesseerde ik mijn knie."