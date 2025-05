Rode Duivels U17 zijn aan hun avontuur begonnen en wel met dit resultaat tegen grootmacht Engeland

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Tegen Engeland zullen de Belgische U17 hun Europees kampioenschap starten dinsdag. Het belangrijkste doel is om bij de eerste twee plaatsen in de groep te eindigen om de halve finales te bereiken.

Dinsdag is een drukke dag bij de Belgische voetbalbond. Om te beginnen gaf Rudi Garcia om 15.00 uur zijn tweede selectie prijs sinds zijn aanstelling als bondscoach van de Rode Duivels.

Eerste match tegen Engeland

Later op de dag waren alle ogen gericht zijn op de Arena Egnatia in Rrogozhine (Albanië), waar het nationale U17-team zijn eerste wedstrijd van het Europees kampioenschap speelde.

België zou eerst Engeland treffen op dinsdag, gevolgd door een duel met Tsjechië op vrijdag in het Niko Dovana Stadium in Durrës, en daarna speelt het team maandag tegen Italië, eveneens in datzelfde stadion.

Live te volgen

"De prestaties van de U17 kunnen gevolgd worden via onze partner Proximus, die de wedstrijden live zal uitzenden op het kanaal Pickx Showcase, toegankelijk voor alle tv-klanten van Proximus," aldus de Belgische voetbalbond in een statement. Naast Proximus zullen deze wedstrijden ook te zien zijn op RTBF Auvio.

België moet in de top twee van zijn groep eindigen om de halve finales te bereiken. De andere groep van dit EK U17 bestaat uit Portugal, Frankrijk, Duitsland en gastland Albanië. In de eerste wedstrijd kwamen de jonge Duivels snel op achterstand tegen Engeland via Rodriguez. Net na rust maakte Noah Fernandez van PSV gelijk. Dat werd ook de eindstand, een prima begin voor de Duivels U17.