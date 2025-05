Opvallend: Trainer van Foulon begrijpt fluitende supporters en neemt Antwerp meteen op de korrel

Na twee seizoenen KV Mechelen trekt Daam Foulon komende zomer naar Antwerp. Al ging die transfer niet zonder slag of stoot, vooral niet bij de supporters.

Een groot contrast afgelopen zondag. Geoffrey Hairemans kreeg tegen Charleroi een open doekje van de supporters bij zijn wissel. Na 6 jaar Malinwa trekt hij net als Foulon naar Antwerp. Nog geen tien minuten later kreeg Daam Foulon van Fred Vanderbiest zijn Malinwa-afscheid door na een lange blessure te mogen invallen.Alleen ging dat gepaard met een fluitconcert van het publiek.

Na de wedstrijd maakten de spelers van KV Mechelen nog een ereronde om het seizoen Achter de Kazerne af te sluiten. Daar kreeg Foulon wel nog applaus van zijn supporters. Een reactie wou de 26-jarige linksachter na de wedstrijd niet geven maar hij kwam wel duidelijk geëmotioneerd de tunnel opnieuw binnen na het laatste fluitsignaal.

"Ik ben zelf ook supporter geweest", duidt KVM-trainer Fred Vanderbiest de situatie. "En ik begrijp het wel. De manier en het tijdstip waarop zijn transfer gecommuniceerd is geweest. Maar na de wedstrijd hebben de supporters het dan weer meer dan goed gemaakt dus ik denk niet dat dit zal blijven hangen", aldus Vanderbiest.

Sneer richting Antwerp

Al trekt Vanderbiest wel in twijfel of Antwerp de juiste stap is voor Foulon. "Hij heeft de juiste mentaliteit om een KV Mechelen-speler te zijn, de drive en werklust. Enkele jaren geleden was hij in Italië nog anoniem in de Serie B aan het spelen en koos hij ervoor om zijn carrière te herlanceren. Nu maakt hij de stap hogerop naar Antwerp", aldus Vanderbiest.

"Maar", geeft hij meteen mee", of dat effectief sportief een stap hogerop zal zijn moet nog blijken in de toekomst", sneert hij nog richting de Great Old. "Ik hoop het voor hem althans", legt Vanderbiest de hele commotie neer op de persconferentie.