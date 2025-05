Vital Borkelmans is snoeihard voor ploeg uit Champions' Play-offs: "Dat is onaanvaardbaar, een topclub onwaardig"

Union SG kan zondag geschiedenis schrijven. Bij winst tegen KAA Gent is de landstitel een feit. Analisten achten de kans klein dat de zwalpende Buffalo's roet in het eten zullen gooien.

"Ik zie echt niet hoe KAA Gent hen nog iets in de weg gaat leggen op de slotspeeldag", zegt Vitel Borkelmans bij Het Belang van Limburg. "Want laat ons eerlijk zijn, dit KAA Gent is misschien wel het grootste kneusje dat we de laatste jaren hebben gezien in play-off 1."

De Gentenaars pakten hun enige drie punten op verplaatsing bij Antwerp. De club is negatieve records aan het breken en had zijn terugkeer naar de Champions' Play-offs ongetwijfeld anders voorgesteld na al die jaren.

"29 tegengoals in negen wedstrijden: dat is onaanvaardbaar. Een topclub onwaardig", is Borkelmans bijzonder scherp. "Hopelijk krijgen we toch nog een beetje spanning op de slotspeeldag. Al vrees ik dat we niet op plotwendingen zoals in de Eredivisie moeten rekenen."

"Als Club Brugge eerst op voorsprong komt, dan kan er wel wat opwinding ontstaan, maar als puntje bij paaltje komt ben ik honderd procent zeker dat Union het zal afmaken tegen AA Gent. Voor eigen publiek gaan ze dit niet meer laten liggen. Bovendien denk ik dat de supporters van AA Gent het Union meer gunnen dan Club Brugge", besluit hij.