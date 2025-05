Naast kunnen... WIL KAA Gent straks Union wel nog iets in de weg leggen?

KAA Gent speelt dramatische play-offs: drie goals gemaakt, 29 (!) tegen. Da's ongezien sinds het format is ingevoerd. Geen kat die hen dan ook een kans geeft om Union nog een pad in de mand te steken zondag. De vraag is: willen ze dat ook wel nog?

KAA Gent heeft uiteraard niks meer om voor te spelen en zelfs een overwinning of gelijkspel tegen Union gaat hen nog weinig eerherstel opleveren na de wel heel povere prestaties. Het zijn slechts een paar die hards die straks als supporter mee naar het Dudenpark trekken.

Ongelukkige uitspraken

Dante Vanzeir liet al weten dat hij zijn ex-club liefst kampioen ziet spelen. Uiteraard, zouden we zeggen, maar wel ongelukkig om dat publiekelijk te verkondigen. Als spits van Gent is dat wel niet slim om dat voor de laatste speeldag en de onderlinge confrontatie in de krant te zetten.

De Buffalo's zullen wel niet met het idee vertrekken om Union over hen te laten lopen, maar voor de meesten maakt het allemaal al niet meer uit. Zondagavond nog die match, maandagochtend zit drievierde op het vliegtuig met vakantieplannen.

Kleedkammer rammelt langs alle kanten

Zich nog één keer laten zien? Na zoveel rammelingen zit het zelfvertrouwen van de hele groep op een historisch laagtepunt. Dat kruipt in de hoofden. Dat ze er na zondagavond vanaf zijn, lijkt nu het belangrijkste. En dan herbouwen naar volgend seizoen toe. Gent gaf nog geen enkele keer de indruk dat ze er alles wilden aan doen... Waarom zou dat zondag wel ineens het geval zijn?

Intussen liet Gent al aan zes spelers weten dat ze gerust al met vakantie mogen vertrekken voor de match. Stefan Mitrovic en Pieter Gerkens moeten sowieso vertrekken, Andrew Hjulsager en Jordan Torunarigha verlengden hun contract niet en Archie Brown en Noah Fadiga zijn uit de selectie geweerd.

Het rammelt langs alle kanten in de Gentse kleedkamer. En deze groep moet dan in een overladen Joseph Mariënstadion Union iets in de weg leggen? Dat zou de grootste verrassing zijn sinds Leicester City kampioen speelde in Engeland. Maar ja, het kan dus natuurlijk wel.