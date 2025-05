Beslissing over trainerspositie Anderlecht lijkt al gevallen: dit is wat er nu gaat gebeuren

Besnik Hasi wil graag coach van Anderlecht blijven, maar de kans dat het effectief gebeurt, is zo goed als nul. Het gewenste schokeffect is uitgebleven en bij het bestuur hebben ze besloten dat ze voor een ander profiel willen gaan.

Eigenlijk is het wat verrassend, want het is zo goed als toegeven dat ze de verkeerde keuze hebben gemaakt net voor de play-offs toen ze David Hubert vervingen door Besnik Hasi. Ze wilden meer emotie en overgave zien aan de zijlijn en dat kregen ze ook. Maar Hasi maakte daarbij ook fouten.

Driemansverdediging grootste fout van Hasi

De grootste is dat het duidelijk is dat hij naar een driemansverdediging wil teruggrijpen, iets wat hem in het verleden succes opleverde bij KV Mechelen. Maar intussen is duidelijk dat het niet de opstelling is waarmee je de topteams pijn zal doen. In theorie wou hij met wingbacks spelen die hoog stonden, maar al te veel resulteerde het in werkelijkheid in een systeem waarbij paars-wit eigenlijk met vijf verdedigers speelde.

Ook in de match tegen Club Brugge greep hij terug naar dat systeem, maar wederom werden de defensieve fouten genadeloos afgestraft. En daar heeft de sportieve leiding het lastig mee: Hasi werd ook gehaald om een organisatie neer te zetten en is daar niet in geslaagd.

Dus wordt het geweer weer van schouder veranderd. Anderlecht zoekt nu een profiel dat een totaalbeeld kan neerzetten: organisatorisch sterk, maar ook iemand die een ploeg kan neerzetten die in blok verdedigt en aanvalt. Te veel was het dit seizoen los zand.

Eerst de coach, dan de transfers

Mark van Bommel interesseert hen heel erg, maar ook Philippe Clement staat op het lijstje. Niet makkelijk alle twee, gezien hun verleden en hun contracten van de voorbije jaren. Maar er is ook het besef dat het er nu 'boenk' op moet zijn.

Wouter Vandenhaute mag dan wel beweren dat ze dichter bij Club en Union genaderd zijn, maar op het veld was daar weinig van te zien. Slechts de grootste optimist zag beterschap tegenover vorig seizoen. Een coach is dan ook prioritair vooraleer ze verder gaan met hun mercato.

Olivier Renard is immers geen domme jongen: hij gaat geen spelers halen vooraleer hij weet hoe zijn nieuwe coach zal willen spelen. Want ook op de transfermarkt kunnen ze zich geen fouten veroorloven. Met het beschikbare budget moet Renard zo goed als een volledig nieuwe ploeg halen. Maar te beginnen met een coach dus...