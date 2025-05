Zijn lach zegt veel: Dries Mertens over Kevin De Bruyne en Napoli

Kevin De Bruyne zal binnenkort een moeilijk beslissing moeten nemen over zijn toekomst. Napoli lijkt alvast een serieuze optie voor de Rode Duivel.

De Belgische voetballiefhebber zal deze zomer goed moeten kijken wat er bij Napoli gebeurt. Het grootste gerucht dat de ronde doet is uiteraard de eventuele transfer van Kevin De Bruyne.

Hij kondigde onlangs zijn afscheid aan bij Manchester City en zal op dinsdag ook effectief afscheid nemen van het thuispubliek. Maar de middenvelder is nog niet klaar om te stoppen met voetballen.

Hij kijkt nu naar andere ploegen om zijn carrière verder te zetten en Napoli is een van de kanshebbers. Dries Mertens lijkt toch wat meer te weten. Hij maakte tijd om voor Extra Time de ja/nee vragen te beantwoorden.

Op de vraag of De Bruyne al informatie had ingewonnen over Napels, antwoordde hij: "Dat weet ik niet." Maar achter zijn antwoord zat een lachje, dat waarschijnlijk wel veelzeggend is.

"Ik weet het niet, betekent in Dries Mertens zijn taal dus ja"; zei Filip Joos nog bij Extra Time. "Niet dat ik hem beschuldig van liegen, maar er is dus contact geweest met De Bruyne over Napoli."