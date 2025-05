Garcia en Mannaert halen slag thuis: speler met dubbele nationaliteit kiest voor België!

Drie uur voor de selectie van Rudi Garcia met het oog op de WK-kwalificatiewedstrijden, kondigt de FIFA-website de nationaliteitswijziging van Diego Moreira aan, die nu officieel Belg is geworden. Hij zou dus deel kunnen uitmaken van de Belgische selectie voor de interlands in juni.

Op dinsdag om 15.00 uur zal Rudi Garcia zijn tweede selectie aankondigen sinds zijn aanstelling als bondscoach van de Rode Duivels. België zal zijn eerste twee kwalificatiewedstrijden voor het WK 2026 spelen tegen Noord-Macedonië en Wales.

Tijdens zijn analyse van de terugwedstrijden in de Champions League halve finales bij Pickx + Sport, had Rudi Garcia aangekondigd dat hij een speler met dubbele nationaliteit had opgenomen in zijn voorselectie. Het ging om een speler die nog nooit eerder was opgeroepen. Daarnaast was de voetbalbond in gesprek met een andere speler om de Belgische nationaliteit te verkrijgen.

Deze uitspraken stonden in contrast met die van Vincent Mannaert, die bij zijn aantreden verklaarde dat jonge spelers zo snel mogelijk hun nationaliteitskeuze moeten maken om te voorkomen dat zich opnieuw gevallen voordoen zoals bij Chemsdine Talbi en Konstantinos Karetsas. Zij kozen respectievelijk voor Marokko en Griekenland.

Maar Rudi Garcia verklaarde dat hij overal op voorbereid wil zijn, zonder spelers uit te sluiten. Ook niet als die spelers vermoedelijk al voor een ander land hebben gekozen. En de bondscoach zou wel eens zijn doel bereikt kunnen hebben.

Op de FIFA-website staat Diego Moreira nu geregistreerd als Belg. Het is dus zeer waarschijnlijk dat de linkervleugelverdediger van Strasbourg, geboren in Luik en opgeleid bij Standard, deel zal uitmaken van de selectie van Rudi Garcia voor de interlands van juni. Diego Moreira zou zo een positie versterken die niet dik bezaaid is bij de Rode Duivels.