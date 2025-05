Vandenbempt weemoedig: "Dat deden Antwerp, Gent en Anderlecht dan weer wél goed"

Het gaat niet goed met RSC Anderlecht, Royal Antwerp FC en KAA Gent. Bovendien moeten de drie clubs het binnenkort ook nog eens stellen zonder een van hun meest toonaangevende spelers. Die kregen wel een pakkend afscheid.

Zowel Jan Vertonghen, Toby Alderweireld als Sven Kums houden er na volgend weekend mee op - Vertonghen gaf al aan niet meer te willen spelen, Sven Kums wil dat wél nog doen en bij Alderweireld is het koffiedik kijken hoe fit hij raakt na een korte invalbeurt afgelopen weekend.

Mooi afscheid

De drie kregen wel een mooi afscheid, ook al gaat het met hun teams verre van goed. "Dat afscheid hebben de drie clubs wel heel mooi gedaan", aldus Peter Vandenbempt in de gelijknamige podcast Vandenbempt.

"Het was een beetje jammer en pijnlijk dat de drie geboren winnaars afscheid moesten nemen met een zware thuisnederlaag. Dat kon de pret niet bederven."

Gewone gasten

"Sven Kums was nog de beste bij KAA Gent. Een geweldige stilist en dat liet hij nog een keer zien. De foto met Depoitre, Neto en Dejaegere was een warm nostalgisch dekentje over alle ellende bij Gent."

"Hein Vanhaezebrouck had ook gepast bij die foto, maar dat lag misschien te moeilijk. Jan Vertonghen kreeg dan weer enorm veel respect van iedereen. Een uitstekende ambassadeur in een moeilijk jaar ... Wat ze alledrie gemeen hadden was dat het gewone, bescheiden gasten zijn. Ze stonden er in goede en kwade dagen."