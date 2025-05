Analist haalt fors uit naar Anderlecht, Antwerp én Gent

Union SG lijkt op weg naar een recordkoers in de Champions' Play-offs en ook Club Brugge zet heel mooie resultaten neer. Het staat in schril contrast met wat de andere ploegen hebben laten zien.

Union SG verloor nog maar twee punten tegen Club Brugge, terwijl blauw-zwart er vijf verloor tegen de Brusselaars. Tegen Antwerp, Anderlecht, Gent en Genk haalden ze voorlopig beiden 21 op 21: hallucinant toch wel.

Negatieve balans

"De balans voor Anderlecht, Antwerp en Gent is toch vooral heel negatief. Zonder de inzinking van Genk was de kloof met de top-3 enorm geweest. Ook nu is ze nog heel erg groot", aldus Peter Vandenbempt in Vandenbempt.

"Voor KAA Gent werd het een absolute nachtmerrie in de play-offs. Er moet een enorme inhaalbeweging gedaan worden en dat moet met heel wat minder middelen."

Drie grote werven

"Ook bij Antwerp is er een overgangsfase aan de gang, waarbij ook een aantal spelers van de hand moeten gedaan worden. We gaan het nog moeten bekijken tegen een sterk Charleroi in de Europese barragewedstrijd."

Ook voor Anderlecht is hij streng en ook daar zal Olivier Renard werk aan de winkel hebben. "Drie grote werven in Gent, Antwerpen en Brussel om weer echt competitief te zijn vanaf de zomer."