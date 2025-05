Genk en Union SG balen van selectie Rudi Garcia: dit heeft hij er over te zeggen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bondscoach Rudi Garcia heeft zijn selectie voor de duels met Noord-Macedonië en Wales bekendgemaakt. Daarbij een 'Portugese' nieuwkomer: Diego Moreira. Op het middenveld zien we dan weer geen nieuwkomers. En ook Bryan Heynen pakt ernaast.

De voorbije weken was er heel wat te doen over de spelers van Union SG. Die lijken op weg naar de titel na een weergaloze 25 op 27 in de Champions' Play-offs. En dus leek het er ook op dat er ook bij de Rode Duivels wel iets verwacht mocht worden.

Geen spelers van Union SG

Onder meer Charles Vanhoutte en Kamiel Van de Perre werden de voorbije weken genoemd. Zij stonden op de voorselectielijst van Rudi Garcia. De definitieve selectie haalden ze echter niet.

"We hebben naar spelers gekeken in de Belgische competitie", aldus Rudi Garcia. En dus ook naar Union SG, zoveel is duidelijk - al zijn er bij de Brusselaars ook veel buitenlandse spelers actief.

Pijn in het hart voor Heynen

"De kapitein van Union, Charles Vanhoutte, stond er dicht bij. Van De Perre presteert eveneens sterk. Zij zijn echter twee middenvelders, waar de concurrentie dus groot is", is de bondscoach duidelijk op zijn persconferentie in Tubeke.

Hij laat op het middenveld ook onder meer Lavia en Heynen thuis. Bij die laatste heeft dat niets te maken met de mindere play-offs van Genk. "Door de terugkeer van Amadou Onana is er in de selectie geen plaats voor Bryan Heynen. Dat zeg ik met pijn in het hart."