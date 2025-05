Standard ziet speler terugkeren, maar die heeft veel werk voor de boeg om Ivan Leko te overtuigen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hakim Sahabo zal na zijn periode bij Beerschot terugkeren naar Sclessin. Deze keer zal hij Ivan Leko moeten overtuigen.

Hakim Sahabo werd bij Standard meerdere keren opgesteld door Ivan Leko. Maar mentaal gezien is de Rwandese middenvelder er nooit in geslaagd om de Kroatische coach te overtuigen.

De jonge defensieve middenvelder werd al snel aan de kant gezet door de coach van de Rouches en uitgeleend aan Beerschot aan het einde van de zomermercato. Hoewel de Ratten op de laatste plaats eindigden in de competitie en logischerwijs degradeerden, wist Hakim Sahabo veel wedstrijden te spelen.

Goed nieuws voor Standard, dat hem nu ziet terugkeren. Een versterking op een positie waar het huidige team, behalve Ibrahim Karamoko en Léandre Kuavita, volledig zal zijn uitgedund bij de herstart.

Hakim Sahabo heeft dus een goede kans en kan volgend seizoen mogelijk een plek in de Luikse kern heroveren. Daarvoor zal hij Ivan Leko of zijn opvolger wel moeten overtuigen dat hij een verandering in zijn houding heeft doorgemaakt.

De 19-jarige kwam 15 keer in actie voor Beerschot, en kon één assist geven. Bij Standard stond hij al 18 keer op het veld maar kon hij nog niet beslissend zijn.