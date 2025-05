FC De Duivels Kampioenen: zij flikten het dit seizoen

Terwijl sommige competities al helemaal afgelopen zijn, naderen andere competities ook hun einde. We kennen ondertussen al enkele kampioensclubs en deze hebben enkele Belgen in hun rangen. Een overzicht van de kampioenen onder de Rode Duivels.

Eredivisie

In een vrij knotsgekke ontknoping van het seizoen heeft Ajax al zijn voorsprong verloren, waardoor het PSV van Johan Bakayoko langzaam maar zeker terugkwam in de race. Uiteindelijk werden ze echter in de laatste twee wedstrijden geklopt. Ondanks dat hij de laatste wedstrijd niet speelde, heeft de Belgische aanvaller bijgedragen aan de titel met 9 doelpunten en één assist in 30 wedstrijden.

Liga Portugal

Nog een andere Belg is al kampioen: Zeno Debast met Sporting Portugal. De titelstrijd was opnieuw erg spannend met Benfica, maar de beslissing viel uiteindelijk op de laatste speeldag met een gelijkspel van Benfica en de overwinning van Sporting.

Debast, aanvankelijk wat betwistbaar aan het begin van het seizoen, heeft uiteindelijk zijn plaats in het basiselftal veroverd met zijn verschuiving naar het middenveld. Hij eindigt het seizoen zelfs met drie assists.

Serie A

Het is zeker een van de meest opwindende titelraces van de afgelopen jaren in Italië, met het Napoli van Romelu Lukaku en Cyril Ngonge tegen Internazionale. Al wekenlang nek aan nek hebben beide ploegen nagelaten om de overhand te krijgen met gelijke spelen aan beide kanten.

Met nog één speeldag te gaan, heeft Napoli een punt voorsprong op Inter en hun lot in eigen handen. Bij een overwinning thuis tegen Cagliari kunnen Lukaku en Ngonge zich voegen bij de Belgische kampioenen van dit seizoen.

Bundesliga

Een speciale vermelding voor Vincent Kompany die als coach uitstekend werk heeft verricht door de titel naar Beieren te brengen na het falen van het voorgaande jaar tegen Bayer Leverkusen.

Super Lig

Dit weekend heeft het Galatasaray van Dries Mertens zijn Turkse titel veiliggesteld met een overwinning tegen Kayserispor. Zo gaan ze hun eeuwige rivaal Fenerbahce voor. Met 4 doelpunten en 7 assists heeft Mertens opnieuw laten zien, op 38-jarige leeftijd, hoe belangrijk hij is voor zijn team. Hij behaalde zijn derde opeenvolgende titel met Galatasaray.

The Championship

In een compleet gekke ontknoping eindigen zowel Leeds als Burnley op 100 punten in het klassement. Hoewel beide teams automatisch promoveren naar de Premier League, kan Leeds de titel vieren.

En zo kan Largie Ramazani een trofee toevoegen aan zijn prijzenkast. De Belgische vleugelspeler, die eerder bij de jeugd van Manchester United en bij Almeria speelde, droeg bij aan het succes met 6 doelpunten en 2 beslissende assists in 29 gespeelde wedstrijden.

Premiership Schotland

In Schotland heeft de dominantie van Celtic geleid tot het winnen van het kampioenschap. Ze eindigen boven Rangers en voegen een nieuwe Schotse titel toe aan hun verzameling. Wat betreft de Belgen, is het voormalige Antwerpse talent, Arne Engels, kampioen.

Met negen doelpunten en zeven assists in 34 wedstrijden heeft Engels duidelijk bijgedragen aan de titel. Ook Raskin kan trots zijn op een goed seizoen met 4 doelpunten en vooral 10 beslissende passes bij Rangers, het nummer twee.

Bundesliga Oostenrijk

Met nog één speeldag te gaan in het kampioenschap heeft Sturm Graz drie punten voorsprong op Austria Wenen en zou het de titel van Oostenrijks kampioen moeten kunnen vieren. Zo kan de voormalige Standard-speler, Dimitri Lavalée, toegevoegd worden aan de lijst van Belgische kampioenen. Als vaste basisspeler in de verdediging heeft hij zelfs een doelpunt gescoord en twee assists gegeven.