Bondscoach Rudi Garcia wil hem absoluut houden: de man die onder de radar het strafste werk in de JPL verricht

Wat hebben Thibaut Courtois, Koen Casteels, Sinan Bolat, Maarten Vandevoordt en Mike Penders gemeen buiten dat ze bij Genk speelden? Wel, dat is de keeperstrainer, Guy Martens. Die levert al bijna twee decennia lang telkens topkeepers af.

De doelmannenschool van Genk is een referentie in België en ver daar buiten en Guy Martens is internationaal een gerespecteerde naam geworden. Misschien is hij niet zo bekend bij het grote publiek, maar achter de schermen is iedereen lovend over zijn aanpak en expertise.

Ontslagen uit het niets

Bij Genk beklagen ze zich nog altijd dat ze hem ooit aan de deur zetten. Dat gebeurde toen in 2015 Peter Maes werd aangesteld als trainer en die Erwin Lemmens, toenmalig keeperstrainer van de Rode Duivels, met zich mee bracht. Martens werd toen via een telefoontje op de hoogte gebracht en dat stak toch. Martens ging toen even in Singapore werken, maar keerde na het ontslag van Maes terug naar Genk.

En dat hebben ze zich niet beklaagd. Na Courtois en Casteels leverde hij met Vandevoordt en Penders opnieuw twee potentiële Rode Duivels af, die ook heel veel geld in het laatje brachten. De voormalige leerkracht staat bekend om zijn vermogen om doelmannen mentaal weerbaarder te maken. Daarnaast is hij gespecialiseerd in het verfijnen van hun positionering en reflexen, waarbij hij gebruikmaakt van videoanalyse en moderne, doelgerichte trainingsmethoden.

Garcia wil hem houden

In februari haalde de KBVB hem als voorlopige keeperstrainer bij de Rode Duivels. Een laatste zet om Thibaut Courtois te overtuigen om terug te keren, maar intussen is ook bondscoach Rudi Garcia helemaal voor hem gewonnen.

Garcia liet al weten dat hij hoopt dat Martens definitief bij de Duivels komt en de gesprekken met Genk zijn daarover aan de gang. Voor Courtois, Vandevoordt en Penders is hij een voetbalvader en zelfs de doelman van Real Madrid heeft nog steeds enorm respect voor hem. Hij is een klankbord en één van de weinigen die invloed op hem heeft.

Weeral eentje in de pijplijn

Martens heeft er nu trouwens weer eentje klaar zitten. Het profiel zal u niet verbazen: 1m97 groot, 16 jaar, nu al titularis bij Jong Genk en aangekondigd als één van de grootste talenten. Lucca Brughmans is de doelman van de nationale U17 die nu naar het EK trekken. Hij wordt al vergeleken met de jonge Courtois.

Boomlange doelmannen met excellente reflexen, dat is waar Martens naar zoekt en telkens ook vindt. De man levert topproducten af en in België kent hij zijn gelijke niet.