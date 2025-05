Rudi Garcia laat zich uit over de verrassende nieuwkomer: "Net als Mokio en Saelemaekers is hij dat"

De beslissing is gevallen. Bondscoach Rudi Garcia heeft 26 namen gekozen voor de wedstrijden tegen Noord-Macedonië en Wales op 6 en 9 juni. Daarbij is er met Diego Moreira ook een nieuwkomer te vinden in de selectie.

Vincent Mannaert overtuigde de Portugese Belg om voor de Rode Duivels te kiezen. En dat levert nu ook al meteen een eerste selectie op na een toch wel goed seizoen van de verdediger bij Strasbourg.

"Hij is Portugees en Belg. Met de komst van Mannaert wilden we anticiperen op de jongens met een dubbele nationaliteit", opende Rudi Garcia op een persconferentie in Tubeke de debatten over Diego Moreira. "Hij heeft nu voor België gekozen."

Polyvalente Moreira

"Bravo aan Mannaert en zijn team om hem te overtuigen en proactief te zijn om hem voor België te laten kiezen. Het is een echte kunstgreep en het was niet makkelijk."

"Net als Mokio en Saelemaekers is Diego erg polyvalent. Hij heeft er een heel sterk seizoen opzitten bij Strasbourg. Hij speelt daar linksback, maar kan ook rechts spelen of meer vooraan op het veld."

Prima seizoen van groot belang

"Het gaat niet alleen over zijn kwaliteiten, maar ook over zijn mentaliteit. Hij moet voor de Rode Duivels wíllen voetballen. Daar hebben we naar gekeken. Hij dankt zijn selectie aan een goed seizoen."