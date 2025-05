Stel je voor! Negatieve mijlpaal op komst voor Royal Antwerp FC?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Royal Antwerp FC was de ploeg waarop Club Brugge rekende afgelopen weekend. Al draaide dat eventjes anders uit.

Voor de supporters van Club Brugge was een zege afgelopen weekend van Royal Antwerp FC tegen Union SG haast de laatste kans om de titel nog te pakken. Maar de Brusselaars deden hun job meer dan voortreffelijk.

Op de slotspeeldag moet Royal Antwerp FC nog op bezoek bij Club Brugge, al is de vraag maar hoe belangrijk die wedstrijd nog zal zijn voor The Great Old.

“De vraag is of Antwerp nog met zijn sterkste ploeg naar Brugge trekt, met het oog op de confrontatie met Charleroi”, vertelt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen.

“Dat wordt een hele zware dobber. Het zwarte beest komt op de Bosuil dikwijls straffe dingen doen. Het stond al vaak 0-2 voor. En dit jaar werd Antwerp, zoals Toby het zei, tactisch overklast. Daar zijn de problemen met Jonas De Roeck begonnen. Het wordt zeker geen kat in ’t bakkie.”

De wedstrijd van afgelopen weekend maakte pijnlijk duidelijk dat de kloof met Union SG bijzonder groot is. En dat kan zijn gevolgen hebben, zelfs al in de nabije toekomst.

Want er zou wel eens een negatieve mijlpaal neergezet kunnen worden. “Bayo gaat misschien de geschiedenis in als de spits die niet scoorde voor Antwerp. Ik hoop dat hij tegen Brugge en Charleroi alsnog het tij kan doen keren”, besluit Goots.

“Er zit geen goeie vibe in en hij heeft een rare manier van lopen. Marc Overmars en Sven Jaecques gaan hun werk hebben om een capabele ploeg op de been te brengen, wil Antwerp blijven meedoen voor de top zes.”