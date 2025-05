Liever Union SG kampioen dan Club Brugge? Dit hebben ze er bij 'scherprechter' KAA Gent over te zeggen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het werden heel erg lastige play-offs voor KAA Gent. Enkel op bezoek bij Antwerp konden ze winnen, verder werd al acht keer verloren. Wat kunnen ze op bezoek bij Union SG dan nog?

De Buffalo's hebben niets meer om voor te spelen. Ze zijn zeker van de zesde plaats en hebben enkel nog hun eer te bewijzen. Union SG van zijn kant kan dan weer kampioen spelen als het thuis de drie punten kan vasthouden.

Union liever kampioen?

Bij heel wat supporters van KAA Gent hoor je nu al dat het seizoen eigenlijk (al eventjes) voorbij is. De Buffalo's zouden - als ze mogen kiezen - ook liever hebben dat Union kampioen wordt dan grote rivaal Club Brugge.

En voor Dante Vanzeir is het zelfs nog een beetje specialer, want hij is een ex-speler van Union. "Ja, dat blijft toch een beetje speciaal voor mij als ex-speler van Union", gaf hij toe na de wedstrijd tegen Genk.

Niets te verliezen

"Persoonlijk zou ik liever hebben dat Union kampioen wordt, maar ik ga hen daar niet bij helpen. Ik kan daar ook weinig aan veranderen." Een gevoel dat ook leefde bij Sven Kums: "We zijn sportmannen en dus willen we graag winnen."

En ook coach Danijel Milicevic sprak over de wedstrijd tegen de Brusselaars: "Union SG heeft een geweldig seizoen gedraaid in de play-offs. Wij hebben niets te verliezen in Brussel."