Radja Nainggolan geeft duidelijkheid over toekomst bij Lokeren-Temse: "Handtekeningen volgen later deze week"

Radja Nainggolan blijft ook volgend seizoen voetballen voor Lokeren-Temse. Dat maakt Het Laatste Nieuws bekend.

Nainggolan speelde dit seizoen vijftien wedstrijden voor Lokeren-Temse en scoorde daarin drie keer. Na het mislopen van promotie naar 1B leek zijn toekomst even onzeker, zeker nadat hij aangaf open te staan voor een stap naar een club in de hoogste klasse.

“We hebben een mondeling akkoord over een contractverlenging”, zegt Nainggolan tegenover Het Laatste Nieuws. “De handtekeningen volgen later deze week.” De middenvelder zou naar verluidt voor één extra seizoen bijtekenen.

CEO Thomas Bernaert bevestigt dat er nog niets officieel is. Volgens hem zal de club op gepaste tijd communiceren.

Nainggolan was dit seizoen een opvallende naam in de lagere reeksen. Zijn ervaring en flair op het middenveld vielen op, ook al eindigde het seizoen in mineur met een verloren promotiefinale tegen Patro.

Het is nog niet duidelijk hoelang ‘Il Ninja’ nog actief blijft als profvoetballer, maar voor volgend seizoen is er alvast duidelijkheid. Nainggolan blijft een vaste waarde bij Lokeren-Temse, in een nieuwe poging om promotie naar 1B af te dwingen.