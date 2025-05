Dries Mertens blijft scoren: Kat Kerkhofs doet het hele verhaal van dochtertje dat op komst is

Groot nieuws maandagavond bij de familie Mertens. Kat Kerkhofs liet weten dat ze in blijde verwachting is van een dochtertje.

We waren allemaal vol spanning aan het wachten op de aankondiging van wat Dries Mertens volgend seizoen zal doen. Stopt hij met voetballen of komt er toch nog een nieuw avontuur?

Er kwam een heuglijke mededeling, maar die was totaal niet wat we verwacht hadden. Dries en Kat verwachten een dochtertje. Het kindje zou voor september zijn.

“Het is echt een heftige periode geweest, met Dries die net kampioen is geworden ook. Ik moest zwanger meefeesten en dat is héél vermoeiend”, vertelt Kerkhofs bij Qmusic.

“We wilden nog wel een kindje, maar ‘t was sneller dan verwacht. ‘t Is veel ineens, maar het gaat allemaal wel hoor. Of het kindje voor of na Marktrock geboren zal worden? Erna. Had het ervoor geweest, dan zou ik mezelf nu wel echt neerschieten.”

Waar het kindje geboren zal worden is nog niet geweten. Het lijkt al zeker niet Istanbul te worden, maar Dries Mertens liet maandagavond in Extra Time vallen dat hij normaal in Napels zal wonen volgend seizoen.

“Ik weet nog niet waar ik ga bevallen. Het enige wat ik weet, is Marktrock. Al wat daarna gebeurt, is nog één groot vraagteken. Dus ik probeer daar nu eventjes niet mee bezig te zijn”, besluit Kerkhofs.