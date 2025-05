Peter Vandenbempt geeft Club Brugge hoop: "Was ook ondenkbaar, maar ..."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Als het aan Peter Vandenbempt ligt, dan wordt Union SG dit weekend - eindelijk - kampioen op het hoogste niveau. Na drie jaren van net niet zou het dit seizoen wel eens net wel moeten gaan worden. Heeft Club Brugge nog iets om zich aan vast te houden?

Union SG heeft 25 op 27 weten te pakken in deze Champions' Play-offs en is bijzonder goed bezig. De kans dat ze tegen hekkensluiter KAA Gent plots punten zouden verliezen in een thuismatch? Dat lijkt bijzonder klein.

Slag om de arm?

Volgens Peter Vandenbempt is het dan ook duidelijk dat Union SG meer dan waarschijnlijk de titel zal pakken. Toch houdt hij nog een soort van slag om de arm, onder het motto: je weet maar nooit.

"Ze blijven bij Union bescheiden en voorzichtig, getekend door de teleurstellingen van het verleden", klinkt het bij Vandenbempt. "En dan zeker door wat er twee jaar geleden gebeurde."

Nu of nooit

"Toen mochten ze ook thuis spelen op de laatste speeldag tegen Club Brugge, dat jaar ook de zwakste ploeg van de Champions' Play-offs. Zij traden aan met een halve B-ploeg, maar toch verloor Union nog in het slot."

"En vorig jaar zei ik dat het totaal ondenkbaar was dat Club Brugge op de laatste speeldag niet een puntje zou pakken tegen Cercle Brugge, maar dat heeft ook heel weinig gespeeld. Toch gaat Union het echt doen, ook al speelde het al drie keer gelijk thuis tegen Gent."