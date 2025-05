Opvallend: 'Club Brugge aast op speler met verleden in Jupiler Pro League'

Club Brugge heeft nog een speeldag te spelen in deze Champions' Play-offs. Of dat ook een titel kan of gaat opleveren? Dat zal ook van Union SG afhangen. Ondertussen wordt wel al verder gekeken naar de drukke transferzomer.

De kans dat er heel wat sterkhouders Club Brugge gaan verlaten mag realistisch genoemd worden. En dus is de vraag wie er allemaal precies zal vertrekken en hoe ze die verliezen gaan opvangen. Versterking gezocht achterin In de verdediging lijkt Joel Ordonez een zekerheid te worden als vertrekker centraal achteriin, terwijl op de linksachter ook De Cuyper mogelijk andere oorden zal gaan opzoeken. En daar hoeft het niet eens bij te blijven. Op zoek dus naar nieuwe aanwinsten om de verliezen op te vangen? Jawel! In die optiek hebben ze nu volgens Afrikaanse media alvast Mamadou Moustapha Mbow op het oog, een 25-jarige Senegalees. Ex-speler Seraing op komst naar Jan Breydel? Die kwam 6,5 jaar geleden alweer naar Europa en speelde jarenlang voor Reims. In tussentijd werd hij een keertje uitgeleend aan Nîmes en aan Seraing, waarvan wij hem zouden kunnen kunnen. Vorig seizoen speelde hij voor Paris FC en hij zou met dat team de promotie naar de Ligue 1 kunnen maken, maar mogelijk wenkt dus een buitenlands avontuur.