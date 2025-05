Paul Van Himst schiet met scherp op RSC Anderlecht: "Weet je waar ik zot van word?"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De liefde van Paul Van Himst voor Anderlecht is danig gaan liggen. Hij blijft maar dingen ontdekken die niet lopen zoals het moest.

Paul Van Himst is een icoon en legende bij RSC Anderlecht, maar de club doet volgens hem helemaal niet wat ze moeten doen om terug naar de top te geraken.

Hij adviseerde zelfs zijn kleinzoon Amando Lapage om bij Anderlecht te vertrekken. Lapage, die zijn jeugdopleiding bij Anderlecht doorliep, heeft de overstap gemaakt naar Westerlo.

Van Himst betreurt dat zijn kleinzoon niet naar waarde werd geschat door Anderlecht en vindt dat de club onvoldoende vertrouwen in hem had. Met de gevolgen van dien voor de club.

Van Himst blijft een trotse grootvader en volgt de carrière van zijn kleinzoon met veel interesse. Toch blijft hij ook Anderlecht van dichtbij volgen en daar ziet hij dingen die hij niet begrijpt.

“Weet je waar ik zot van word”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Van zodra een speler bij Anderlecht in het rood gaat wordt hij direct gewisseld.” Hij maakt een vergelijking met het wielrennen. “Wat moeten coureurs dan doen? Afstappen als ze over de limiet gaan?”

En op andere dingen is Anderlecht dan weer veel te laks. “Anderlecht laat dan wel toe dat Degreef met halve scheenlapjes voetbalt. Verstade gij da? Die gaat nog veel geblesseerd zijn”, besluit Van Himst.