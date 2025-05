Club Brugge wil vervanger voor Onyedika losweken bij degradant

Club Brugge maakt zich op voor een drukke transferzomer. Het neemt vermoedelijk afscheid van Raphael Onyedika en Ardon Jashari. Daardoor zal Blauw-Zwart op zoek gaan naar een nieuwe middenvelder. De Senegalees Lamine Fanne Dabo zou op de radar staan.

Het Zweedse Fotbolldirekt meent te weten dat Club Brugge interesse toont in Lamine Fanne Dabo. De jonge middenvelder speelt bij het Engelse Luton Town, maar degradeerde met het team uit de Championship.

Dabo is een Spaanse Senegalees die in 2023 naar Zweden trok. Daar speelde hij voor AIK. Vorige zomer haalde Luton Dabo naar Engeland. De Engelsen betaalden 4,5 miljoen euro voor Dabo. Maar door de degradatie richting de League One zou Luton bereid zijn om hem opnieuw te verkopen.

Dabo speelde twaalf wedstrijden dit seizoen en kon niet meteen overtuigen. Hij heeft wel nog een contract tot 2029 bij de Engelse club die vorig seizoen nog in de Premier League speelde. Club zal dus wel met de nodige centen over de brug moeten komen als het de Senegalees effectief naar Jan Breydel wil halen.

Club is niet de enige geïnteresserde voor Dabo. Ook Stoke City, een middenmotor in de Engelse tweede klasse, zou geïnformeerd hebben naar de diensten van de middenvelder. Ook uit de Spaanse Primera Division zou interesse zijn.

Voor het tot een deal kan komen, zal Blauw-Zwart vermoedelijk eerst afscheid nemen van één van de huidige sterkhouders. Afwachten dus wanneer Onyedika en/of Jashari de deur in Brugge achter zicht dicht trekken.