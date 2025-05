Club Brugge aast op interessante spits, maar botst op één groot probleem

Club Brugge zou deze zomer wel eens heel wat interessante spelers kunnen kwijtraken. En dus is het nog maar de vraag wie de vervangers van de mogelijke vertrekkers zullen worden. Ook voorin zijn ze volop aan het kijken naar versterking.

Club Brugge wil zich deze zomer naar alle verwachting versterken in de spits. Mogelijk dat Jutgla zal vertrekken bij blauw-zwart, terwijl er ook over Vermant nog geen echte duidelijkheid is.

Interessant profiel

En dus wordt de markt alvast afgespeurd. Daarbij kwam blauw-zwart onder meer uit bij de 20-jarige Nicolò Tresoldi. Dat is een Italiaanse Duitser die al jaren de dienst uitmaakt in Duitsland, ook al is hij geboren in Cagliari.

Dit seizoen speelde Tresoldi in de 2.Bundesliga bij Hannover 96 en daar heeft hij 7 doelpunten gemaakt in 34 competitiewedstrijden. Hij is ook U21-international geworden voor Duitsland, met 5 doelpunten in 11 wedstrijden.

Deal gezocht

Nicolò Tresoldi heeft nog maar een contract tot de zomer van 2026, dus kunnen de geïnteresseerde clubs misschien wel een zaakje doen - ook al is zijn marktwaarde op Transfermarkt liefst vijf miljoen euro. Toch lijken er mogelijkheden te liggen.

Club Brugge is volgens BILD al eventjes geïnteresseerd. Op dit moment zou er wel nog geen overeenkomst gevonden zijn tussen beide partijen, want de vraagprijs zou te hoog liggen. Mogelijk wil Hannover wel een deal forceren voor Tresoldi met de Duitse U21 naar het EK trekt eind juni.