Nepkaartjes aan woekerprijzen: iedereen wil Union kampioen zien worden, club springt op de barricaden

Rondom het Dudenpark wil iedereen getuige zijn van de mogelijke titelwedstrijd tussen Union Saint-Gilloise en KAA Gent. De doorverkoop van tickets op de zwarte markt is sterk toegenomen. En dat is niet zonder gevaar.

Dit is misschien wel hét moment voor Union Saint-Gilloise. Na vier seizoenen met verschillende teleurstellingen zijn de Unionisten nog maar op negentig minuten verwijderd van hun eerste titel sinds hun terugkeer in de Jupiler Pro League.

Uitverkocht stadion

De mannen van Sébastien Pocognoli ontvangen zondag Gent, in een wedstrijd die bijna een formaliteit lijkt. Het Union-publiek weet dat het voor de titel nu of nooit is, en het stadion is al wekenlang uitverkocht.

Toch maken sommigen gebruik van de opwinding en ongeduldigheid om tickets op de zwarte markt door te verkopen, tegen prijzen die aanzienlijk hoger liggen als de officiële prijzen. Volgens La Dernière Heure was het vorige week mogelijk om een plaats op de Oost-tribune te kopen vanaf 130 euro.

130 euro... voor nepkaartje voor Union - Gent

"Alle tickets zijn uitverkocht. We verwachten tussen de 8.000 en 8.300 toeschouwers, afhankelijk van het aantal bezoekers en sponsors. Ik zou supporters zonder ticket aanraden om naar een van de omliggende bars te gaan, maar vooral geen ticket op de zwarte markt te kopen, omdat er veel nepkaartjes zijn," verklaarde Fabio Pinto Macedo, verantwoordelijke voor de ticketing van Union.

"We hebben een sterke toename gezien van de doorverkoop van tickets, vooral tijdens de Play-offs, tegen prijzen die aanzienlijk hoger waren dan de marktprijs. Ik heb contact opgenomen met Ticket Swap, omdat hun algemene voorwaarden aangeven dat tickets niet mogen worden doorverkocht voor een hogere prijs dan de officiële prijs."

Union roept dan ook op tot waakzaamheid en adviseert haar supporters om niet via doorverkoopplatforms te gaan, zelfs als de wens om de kampioenswedstrijd vanuit het Dudenpark bij te wonen groot is.