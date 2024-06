Meteen de grove borstel van Fink? 'Deze vijf(!) spelers mogen weg bij KRC Genk'

Thorsten Fink is de nieuwe coach van KRC Genk. Hij werd donderdag voorgesteld aan de pers en had meteen een aantal pittige uitspraken in petto. Er zou ondertussen werk gemaakt worden van een kern met toch wel wat nieuwkomers en vertrekkers.

Thorsten Fink deed het dit seizoen erg goed bij STVV. Hij werkte er veel met jonge spelers en probeerde steeds aantrekkelijk voetbal te brengen, wat ze in Genk graag zien. "Het belangrijkste voor mij: het DNA van Genk." "Hier wordt met jonge spelers gewerkt. Daar hou ik van. Deze club heeft alles om succesvol te kunnen zijn. Met spelers die passie tonen en meer eendracht tonen. Want dat ontbrak hier toch wat", aldus de coach op zijn persconferentie. © photonews En dus mogen we zowel aan inkomende als aan uitgaande zijde toch wel wat verwachten onder de nieuwe coach. Zo zouden liefst vijf spelers al zeker mogen vertrekken bij Genk. Zo wordt het huurcontract van Eduard Sobol niet verlengd. Vijftal mag vertrekken Voorin zouden volgens Het Belang van Limburg zowel Andi Zeqiri als Tolu Arokodare na een teleurstellend seizoen mogen vertrekken. Of beiden effectief weg zullen raken? Dat is nog een andere vraag, maar De Condé & co staan er voor open. Ook voor Alieu Fadera ziet het er naar uit dat het einde verhaal is. Aziz Ouattara krijgt misschien wel nog een kans onder Fink in de voorbereiding, maar ook voor hem wordt mogelijk een oplossing gezocht deze zomer. En dan zijn er nog spelers als El Khannouss die mogelijk onhoudbaar zijn ...