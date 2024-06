Wat als een Rode Duivel nu plots gaat onderhandelen tijdens het EK in Duitsland? Bondscoach Tedesco komt met heel duidelijk antwoord

Onderhandelen over een transfer tijdens het Europees Kampioenschap? Domenico Tedesco zou willen dat de Rode Duivels dat niet doen.

Sommige Rode Duivels zullen naar Duitsland vertrekken met verschillende gedachten in hun hoofd. Allereerst de wens om het EK te winnen, maar ook, voor sommigen, de ambitie om zich in de kijker te spelen voor een zomerse transfer.

Bovendien zou het feit dat het EK in Duitsland plaatsvindt een voordeel kunnen zijn voor verschillende Bundesliga-clubs. Zij kunnen dan het nodige te doen om hun doelwitten te overtuigen terwijl ze zich binnen de Duitse grenzen bevinden.

Onderhandelen over een transfer tijdens het EK? Dat is nee, volgens Domenico Tedesco

Als dit zou gebeuren bij een Rode Duivel, zou Domenico Tedesco niet blij zijn. Onze bondscoach zou een van zijn spelers maximaal gedurende 24 of 48 uur kunnen laten vertrekken om te onderhandelen met een andere club, maar hij zou het niet goed opvatten.

"Normaal gesproken moeten we dit soort dingen vermijden. Dat is ook het gevoel van de spelers. Maar soms moet je geval per geval bekijken. We kunnen het niet altijd vermijden, dus we moeten ervoor zorgen dat de reis de speler niet te veel energie kost."

"Als je nee zegt, kan de speler daar bezorgd over zijn. Als je ja zegt, ben je hem een of twee dagen kwijt. Ik zou in eerste instantie nee zeggen, maar als we geen andere keus hebben, zullen we natuurlijk de beste beslissing nemen in het belang van iedereen."