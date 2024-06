Standard is niet alleen: een historische Franse club staat op de rand van de afgrond

Niet alleen in België staat een van de meest historische clubs van het land onder grote dreiging. Dit is ook het geval in Frankrijk, waar Girondins de Bordeaux dringend 35 miljoen euro moet vinden.

Er is nog geen duidelijkheid over de toekomst van Standard. Hoewel bekend is dat de Belgische zakenman Nicolas Lhoist de club niet zal overnemen, is het nog niet zeker of oprichtingsnummer 16 volgend seizoen in de Jupiler Pro League kan spelen.

Dergelijke verhalen komen niet alleen bij ons voor. Historische clubs die degraderen, dat gebeurt vrij vaak in heel Europa. Genoeg voorbeelden de laatste jaren, vraag het maar aan Saint-Etienne en Schalke 04.

In Frankrijk strijdt een andere legendarische club al jaren voor zijn voortbestaan: Girondins de Bordeaux, die dit seizoen slechts twaalfde werd in de Ligue 2 en misschien zelfs in een nog kritischer situatie verkeert dan de Rouches.

Bordeaux staat aan de rand van de afgrond. Volgens Sud-Ouest moet de club voor zijn verschijning voor de DNCG op 19 juni een bedrag van 35 miljoen euro vinden om degradatie naar de National te voorkomen.

Zes keer kampioen van Frankrijk, vier keer winnaar van de Coupe de France en winnaar van de Intertoto Cup in 1995... Een traditieclub met een mooi palmares, maar zwaar bedreigd.