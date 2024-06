Verbauwhede wijst met de vinger naar coach Alexandersson voor ontslag: "Pas na 20 minuten gaf hij het toe"

Glenn Verbauwhede kreeg deze week te horen dat hij ontslagen wordt bij KV Kortrijk. Sinds 2008 was de keeperstrainer er aan de slag en enkele dagen later begrijpt hij nog altijd niet wat er juist gebeurde. Wel weet hij dat coach Freyr Alexandersson achter zijn ontslag zat.

Voor Verbauwhede kwam het als een donderslag bij heldere hemel. “Ik ging naar de club om in overleg te gaan met het bestuur. Ik zet me neer met de vraag hoe zij volgend seizoen zien en ik krijg te horen dat ik ontslagen ben", doet hij het verhaal bij Krant van West-Vlaanderen.

“Eerst en vooral vind ik het respectloos dat hij er zelf niet bij zat. Ik begrijp dat hij nu bij zijn familie in het buitenland is, maar virtueel had ook gekund. Hij had op zijn minst recht in mijn gezicht mogen zeggen wat hij denkt. Daarna heb ik hem nog vier keer moeten bellen om hem aan de lijn te krijgen.”

Alexandersson bleek ook niet meteen geneigd om toe te geven dat de beslissing van hem kwam. “We hebben dan een gesprek van veertig minuten gehad waarin hij de eerste twintig minuten constant verklaarde dat de beslissing van het bestuur kwam."

"Pas daarna gaf hij toe dat het zijn beslissing was. Dan moest ik nog eens de meest uiteenlopende excuses aanhoren. Blijkbaar kan hij niet met mijn manier van werken om. Terwijl ik bewezen heb dat ik mijn werk goed deed. Ik tilde al mijn keepers naar een hoger niveau. Als iemand zich veertig minuten moet verantwoorden, dan weet je dat hij boter op het hoofd heeft”, zucht hij.

Verbauwhede laakt de manier waarop alles zich afspeelde. “Wat mij nog het meeste pijn doet is het feit dat hij vlak na de redding tegen Lommel naar mij kwam, me knuffelde en recht mijn gezicht zei: see you next season, we're gonna call."

"Als je dan achteraf verneemt dat de beslissing daar al weken voor gemaakt was, weet je niet meer wie je kan vertrouwen. Want ik vertrouwde hem echt. Ik heb het dan ook altijd voor hem opgenomen. Maar goed, blijkbaar kan je in vijf maanden meer credibiliteit verwerven dan in 16 jaar."