EK-selectie zorgt voor heel wat heisa: spelers 'in schock' en eentje trekt zelfs meteen naar de bondscoach

In Engeland is er heel wat te doen om de EK-selectie van bondscoach Gareth Southgate. Vooral het ontbreken van Jack Grealish doet de wenkbrauwen fronsen.

Bij de EK-selectie van Engeland ontbreken er heel wat wat grote namen. Bondscoach Gareth Southgate heeft duidelijke enkele moeilijke knopen moeten doorhakken.

Maar vooral de niet-selectie van Jack Grealish zorgt voor heel wat verontwaardiging. Niet alleen bij het volk, maar ook bij de spelers zouden ze er flink van verschoten zijn.

Grealish zelf zou overstuur zijn, en volgens verschillende Engelse media zoals The Sun en The Telegraph zijn ook de spelers 'in schock'. Er is zelfs een speler meteen naar de bondscoach gegaan om uitleg te vragen.

Een groot deel van de spelers staat in deze situatie duidelijk achter Grealish, wat niet voor een ideale sfeer zorgt, een week voor het toernooi van start zal gaan.

Southgate reageerde zelf al kort. "Ik heb zojuist een heel moeilijk gesprek gevoerd met een jongen die er kapot van is. Als persoon vind ik hem echt geweldig... maar het wordt er zeker niet makkelijker op. Je plaatst jezelf in de schoenen van een speler, als ouder. Je begrijpt dat dit voor deze spelers een verschrikkelijk moment is", vertelde hij volgens HLN bij de Engelse pers.