Thomas Meunier over de nieuwe Duivel: "Als trainer zou ik De Cuyper niet als linksback gebruiken"

De groep van de Rode Duivels is compleet. Ze gaan met de 25 originele namen naar het EK. Daarbij dus ook Thomas Meunier, die blij als een kind ronddartelt nu hij weer zijn kans krijgt: "Ik zal nooit de deur van de nationale ploeg sluiten", benadrukte hij nog maar eens.

Weinig jongens met meer nationale liefde dan Meunier. Als het nodig was geweest, was hij te voet van Trabzonspor naar Tubeke gewandeld. "In mijn hoofd ben ik nog altijd 12 en geen 32", lachte hij. "Ik hou nog altijd evenveel van het spelletje als toen ik tiener was."

"Daarom koos ik ook voor Trabzonspor. Om me te herlanceren en in beeld te komen bij de bondscoach. Ik ben als een blij jongetje. Ik wil hier ook nog zo lang mogelijk blijven. Het wordt mijn vijfde toernooi, maar als ik er 15 zou kunnen spelen, zou ik dat ook doen. Ik sluit de deur voor de nationale ploeg nooit", gaf hij aan.

Zijn selectie vierde hij met een foto op X. Niet meteen wat we gewend zijn van onze internationals. "Ik kreeg er veel positieve reacties op. Ik wou iets speciaals doen, maar het is mijn vrouw haar idee. Zij is het genie. Ik heb haar dan ook aangenomen als mijn pr-vrouw", lachte hij.

"Als ze me in januari hadden gezegd dat ik in de selectie zou zitten voor het EK, zou ik geschrokken zijn. Maar ik heb het goed gedaan in Turkije en de voetbalwereld is een speciale wereld. Ik ving in maart wel al op dat ik er misschien bij zou zijn en dat heeft me extra gemotiveerd", vulde Meunier aan.

Intussen heeft hij ook een nieuwe ploegmaat leren kennen. Maxime De Cuyper doet op links wat hij op rechts doet. "Ik heb een heel goed gevoel bij De Cuyper. Hij is een heel mooie speler en nog offensiever dan ikzelf. Als ik trainer zou zijn, zou ik hem niet als back gebruiken, maar in een driemansverdediging als wingback."

"Hij is de toekomst. Hij kan hier een belangrijke plaats innemen in de komende jaren. Ja, ik heb hem wat onder mijn vleugels genomen. Bij het ontbijt discussiëren we dikwijls over allerhande zaken. Het is niet aan iedereen gegeven om hier te zijn."