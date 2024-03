Als dit een voorsmaakje was... Laat die play-offs maar komen! Union en Antwerp haalden alles uit de tank: duels, intensiteit, rood, goals...

Intens, dat is de beste beschrijving die we kunnen geven aan Antwerp-Union. De eerste helft was zelfs maar een voorsmaakje voor wat in de tweede ging komen. Gele kaarten, duels, opstootjes, kansen... Union viel met tien, kwam toch op voorsprong, maar in de slotfase maakte Kerk 1-1.

Antwerp-Union was eigenlijk de onvervalste topper van de speeldag. In de andere wedstrijden stond er misschien wel meer op het spel, maar de grootste spelerskwaliteit stond zondag op de Bosuil op het veld. En dat was eraan te zien. Aangenaam maar zonder kruiding De nummers 1 en 3 van de competitie beslisten om er een leuke wedstrijd van te maken. Veel intensiteit, veel duels, maar ook bijwijlen heel goed voetbal. Met Antwerp dat het balbezit opeiste en Union dat veelal op de counter probeerde te spelen. Zonder de snelheid van Amoura lukte dat wat minder, maar vervanger Eckert Ayensa kwam toch tot twee goeie kansen. Aan de overkant schoot Janssen voorlangs. Het was vooral Ejuke die indruk maakte. De Nigeriaan had een vrije rol van Van Bommel gekregen en zorgde voor chaos in de Brusselse verdediging. Maar de kruiding - goals en kansen - ontbrak toch wat. Antwerp beter Ook met Janssen, die overal liep, wist Union niet meteen raad. Het middenveld van de bezoekers werd overlopen. Het resulteerde niet in een korf aan mogelijkheden, maar het spanningsveld rond de wedstrijd werd er wel door vergroot. De fans van Antwerp hadden al gauw een slachtoffer gevonden om te viseren. © photonews Gustav Nilsson ging theatraal tegen de grond toen Jean Butez op zijn voet stapte. Een fluitconcert werd zijn deel elke keer hij aan de bal kwam. Antwerp was wel degelijk de betere ploeg die eerste helft, maar beloonde zich er niet voor. Op het scherp van de snee In de tweede helft gingen de registers dan wel helemaal open en werd ook het peper en zout toegevoegd. Bataille kreeg al snel een reuzekans, net als Nilsson aan de overkant. De Zweed stuitte op Butez, maar speelde wel een beresterke partij. Ook Lapoussin moest eigenlijk scoren, maar trapte laconiek in de handen van Butez. Het leek amper mogelijk, maar de intensiteit ging nog omhoog. Met de nodige opstootjes. Ze slaagden er bij Antwerp zelfs in om Koki Machida geënerveerd te krijgen. Ineens moest Bram Van Driessche om de haverklap zijn gele kaart bovenhalen. Voor de Japanse verdediger van Union werden het er zelfs twee, nadat hij ook nog een héél lichte overtreding op het middenveld maakte voor zijn tweede. Union met tien. Antwerp profiteerde er echter niet van. Nilsson 'Man van de Match' Nee, het was Union dat de wedstrijd naar zich toe leek te trekken. Puertas schilderde vijf minuten voor tijd de bal op het hoofd van Nilsson - zonder twijfel de man van de match - en die kopte het leer in de bovenhoek. Onhoudbaar voor elke keeper. Van Bommel gooide er ineens vier wisselspelers in en dat had resultaat. Alderweireld ging als tweede spits spelen en won het duel van Burgess. Hij kopte door tot bij de inlopende Kerk en die profiteerde van mistasten van Moris om de 1-1 op het bord te zetten. Als dit een voorsmaakje was van de play-offs: laat maar komen! © photonews