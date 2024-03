🎥 Werd Union SG benadeeld tijdens wedstrijd tegen Antwerp? Referee Department velt zeer duidelijk oordeel

Antwerp speelde afgelopen weekend 1-1 gelijk tegen Union SG. De thuisploeg kwam zeer goed weg nadat Jelle Bataille zwaar doorging op Koki Machida.

Kort na de pauze, bij een 0-0 tussenstand, vloog Jelle Bataille serieus in op Koki Machida en raakte hem met zijn knie. De Antwerp-verdediger kreeg er een gele kaart voor.

Dat was op zijn minst een bedenkelijke beslissing. Het Referee Department is dan ook heel duidelijk: er moest een rode kaart gegeven worden.

"Het was een hevige partij, en ook een hevig duel tussen Bataille en Machida. Wij gaan hier ook voor een uitsluiting, een rode kaart", stelt Frank De Bleeckere .

"Als je alles goed bij elkaar neemt; er is enorm veel intensiteit in die actie, er is impact, er is een heel hoog contact met de knie. Ook de veiligheid van de speler komt in het gedrang. Ik denk dat een rode kaart de juiste beslissing geweest zou zijn."

Kan hij ergens begrijpen dat de VAR niet zo dacht? "Ze hebben dat uiteraard herbekeken. Misschien dachten ze dat het meer een ongelukkig contact was, een botsing. Maar als je de fase analyseert heb je enorm veel ingrediënten om naar een rode kaart te gaan."