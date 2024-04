Van Bommel steekt zich niet weg na kansloze nederlaag tegen Union: "Ziet er niet uit"

De kentering leek ingezet na de overwinning tegen Cercle Brugge maar dat bleek achteraf eerder een stuiptrekking geweest te zijn. Want ook tegen Union bleef Antwerp met lege handen achter, een schamele 3 op 15 na de heenronde van de Champions Play Offs.

1 schot wist Antwerp tussen de palen te trappen tegen Union, goed voor in totaal 0.21 xG. Dat in combinatie met 63% balbezit en je weet dat het schoentje wringt in het aanvallende compartiment en dan vooral bij het creëren van kansen.

Ook Mark Van Bommel stak het niet weg dat zijn ploeg een off day had: "Als er 5 of 6 spelers onder de maat zitten, kan er misschien nog gecorrigeerd worden door de andere spelers. Maar vandaag was er er bijna niemand niet ondermaats", aldus een teleurgestelde trainer van Antwerp.

Geen makkelijke zeges

Vorig seizoen pakten ze de dubbel maar nu lukt het niet voor Antwerp om te overtuigen in topwedstrijden. Daarvoor heeft Van Bommel een gedeeltelijke verklaring: "Bij ons moet alles kloppen om wedstrijden te winnen. Als er één schakel niet klikt, zowel van de kant van de technische staff als van de spelers, zijn we niet in staat om zomaar even te winnen."

Komende zondag trekt Antwerp naar Union en over twee weken spelen ze opnieuw tegen elkaar in de bekerfinale. Het enige dat nog rest om het seizoen te redden? "We moeten nu nog niet aan de bekerfinale denken maar wedstrijd per wedstrijd voorbereiden", vindt de Nederlander.

Tweemaal 3-0

Want de resterende 5 wedstrijden in de Champions Play Offs mogen geen lijdensweg worden voor de Great Old. "We hebben nu 3/15. Dat is niet goed maar wel de realiteit. Het is niet zo dat we worden weggespeeld maar zowel tegen Club als tegen Union is het tweemaal 3-0, tja dat ziet er niet uit hé.", besluit Van Bommel.