Union knokt zich dankzij overwinning op de Bosuil opnieuw vol in de titelrace

Na 5 speeldagen is het Union gelukt om punten te pakken in de play offs. Op het veld van Antwerp won Union met duidelijke 0-3 cijfers. Puertas was met twee doelpunten en een assist de man van de avond. Voor Antwerp lijkt alle focus nu naar de beker te moeten gaan.

Zeer matige eerse helft

Antwerp en Union zouden elkaar drie keer treffen op amper twee weken tijd. Tweemaal in de competitie en daarna volgt de bekerfinale. Gold de eerste ontmoeting als repetitie of niet? Antwerp deed het alleszins met Ekkelenkamp in plaats van Ondrejka en Blessin behield het vertrouwen in doelman Moris.

Union kwam in het blauw als beste uit de startblokken maar kon op geenenkele manier doelman Lammens bedreigen. Antwerp nam daarna even het commando over maar moest vooral rekenen op dribbels van Ejuke om gevaarlijk te zijn. Die waren er wel maar er werd collectief te weinig gebracht. In de omschakeling veerde de Bosuil wel meermaals recht maar het slordige uitspelen zorgde voor weinig doelgevaar.

© photonews

Aan het einde van de eerste helt lukte het Union toch om eens dichtbij het Antwerpse doel te komen. Rasmussen nam een afvallende bal voor zich en Lammens kon enkel met een slap handje redding brengen. Hij zette het wel zelf recht door de bal nog voor de voeten van Nilsson weg te krasselen.

Puertas zorgt voor kentering

Op naar de tweede helft dus, waar al snel beterschap kwam. Na enkele minuten verraste Puertas door een vrije trap aan de zijkant van de 16 rechtstreeks richting doel te trappen. Lammens dook nog wel maar kwam te laat om het leer uit zijn doel te duwen.

© photonews

Antwerp reageerde amper en hing tien minuten later helemaal in de touwen. Assistenkoning Amoura loodste Amoura erdoorheen in de rug van Alderweireld. De Algerijn liet de kans om zijn eerste van de play offs te scoren niet na en zorgde voor een dubbele voorsprong.

Alderweireld naar voor

Van Bommel greep drastisch in en besloot om te veranderen van systeem zodat Toby Alderweireld naar voor kon trekken. In het verleden werkte dit recept al eens maar ondertussen toch ook vaker niet dan wel. Blessin reageerde met de inbreng van de lange Ross Sykes voor de ietwat kortere benen van Kevin Mac Allister.

Het bracht echter niets op voor Antwerp. In de slotfase maakte Puertas het Union-feestje helemaal compleet door de knappe dribbel en aflegger van Castro-Montes van dichtbij voorbij Lammens te werken voor de 0-3 eindstand.