Bekerfinale komt steeds dichterbij, Patrick Goots weet wat Antwerp nodig heeft: "Daar hebben ze nu nood aan"

Antwerp is uitgeteld voor de titel, maar er wacht nog een zeer belangrijke wedstrijd. Op 9 mei speelt het de bekerfinale tegen Union SG.

Antwerp heeft afgelopen week twee keer van Union SG verloren. Eerst met 0-3 en nadien met 4-1. Geen leuke voorbereiding op de bekerfinale.

Maar toch is de bekerfinale een aparte wedstrijd, dat weet ook Patrick Goots. "In zo’n finale, in een totaal andere atmosfeer, kan deze situatie helemaal omdraaien", begint hij bij Gazet van Antwerpen.

"Máár: dan moet het in de hoofdjes wel goed zitten. Ik ben zelf lang genoeg voetballer geweest. Die vele nederlagen – vijf nu al in zes wedstrijden – komen hard aan en neem je ontegensprekelijk mee."

Voor de bekerfinale komt er nog wel de wedstrijd tegen Club Brugge. "Daarom heeft Antwerp nu nood aan een referentiematch thuis tegen Club Brugge. Het is een afspraak die de supporters sowieso hoog in het vaandel dragen. Zij zullen hun spelers meer dan ooit op scherp zetten. Het zal niet met de handrem op zijn, geloof mij", gaat Goots verder.

"Als je een goede prestatie aflevert tegen dé topfavoriet voor de titel, dan kan Antwerp vier dagen later alsnog met vertrouwen naar Brussel afzakken. Dat is uiteindelijk waar het momenteel aan ontbreekt. Nu lijkt het alsof deze ploeg niet kan voetballen, en da’s natuurlijk helemaal niet zo", besluit Goots.