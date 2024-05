Een seizoen te laat? "Vanhaezebrouck? Het was vorig seizoen al op"

Nog drie wedstrijden en de tweede regeerperiode van Hein Vanhaezebrouck in de Ghelamco Arena zit erop. Dat werd deze ochtend officieel aangekondigd door KAA Gent. De Morgen-sportjournalist Hans Vandeweghe meent dat het vorig seizoen al had kunnen eindigen.

Vanhaezebrouck zal voor altijd in de harten van de Gentse fans zitten omwille van die landstitel en die heerlijke Europese campagne, maar... de laatste vier jaar was het toch allemaal wat minder, vindt Vandeweghe.

“In zijn tweede periode bij Gent heeft Vanhaezebrouck de club een beker geschonken, maar in vier seizoenen geen enkele keer weten te kwalificeren voor de play-offs", zegt hij in De Morgen.

"Daar waren natuurlijk verschillende redenen voor en die lagen zeker niet allemaal bij de coach, maar misschien was het vorig seizoen al op. Toen moesten ze nog één wedstrijd tegen Oostende winnen. Dat zat in financiële moeilijkheden en was al gedegradeerd, en toch hebben ze nog in eigen stadion verloren."

Vanhaezebrouck wordt volgend seizoen vervangen door Wouter Vrancken. Dat was ook een hele heisa aangezien er al onderhandeld werd tussen Gent en de nieuwe coach.

“Eigenlijk is het voor beide partijen goed dat het nu ophoudt. AA Gent zal Vanhaezebrouck wel eeuwig dankbaar blijven voor de titel in 2015, hij zal daar voor altijd wel zijn standbeeld hebben.”