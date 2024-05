📷 OFFICIEEL Sidekick van Sam Kerkhofs ziet neef eerste profcontract tekenen in JPL

KV Mechelen heeft Lukas Baert een eerste profcontract gegeven. Hij kwam drie jaar geleden over van KRC Genk.

“Mijn neef(je) heeft zijn eerste profcontract beet. Legend”, schrijft Evert Winkelmans op zijn sociale media.

Zijn neefje is de 19-jarige Lukas Baert. Hij tekende vandaag zijn eerste profcontract bij KV Mechelen. “De centrale verdediger van Jong KV kwam in 2021 over van de jeugd van KRC Genk, en vertegenwoordigt nu al 2 seizoen de Geel-Rode kleuren”, klinkt het. “Lukas is zeker geen onbekende binnen de eerste ploeg, want in januari vergezelde hij het team op buitenlandse stage naar Pinatar.”

“Malinwa blijft de kaart van de jeugd trekken. Lukas is een jongen waar de club veel potentieel in ziet en wil hem daarom bij de club houden. De club zet altijd in op eigen jeugd en zal dit in de toekomst ook blijven doen. Proficiat, Lukas!”