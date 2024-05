Voormalige absolute wereldster Alessandro Del Piero analyseert kansen EK-winst België: "Het hangt allemaal van één man af"

Volgens Alessandro Del Piero kan Italië nog steeds Euro 2024 winnen, zelfs als Frankrijk de grote favoriet is. Wat België betreft, ziet hij ook mogelijkheden, vooral dankzij Kevin De Bruyne.

Op maandag was een ware legende van het Italiaanse voetbal, Alessandro Del Piero, aanwezig in de tribunes van Sclessin voor een speciale persconferentie voorafgaand aan de Circus Cup, een liefdadigheidswedstrijd waarvan de opbrengsten zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling van sport in Groot Luik, en meer specifiek in de gemeente Seraing.

Frankrijk favoriet voor Euro 2024, kan Italië het opnieuw doen?

De voormalige topscorer van Juventus en het Italiaanse nationale team sprak over deze wedstrijd en werd ook bevraagd over bredere onderwerpen, zoals Euro 2024, dat over iets meer dan twee weken van start gaat. Alessandro Del Piero ziet een grote favoriet, maar sluit een verrassing van zijn Squadra Azzurra niet uit.

"Er is waarschijnlijk een team waar iedereen bang voor is: Frankrijk, vanwege de kwaliteit en het aantal spelers dat ze op elke positie hebben. Dan komt een groep met meerdere zeer sterke teams die kunnen winnen, gevolgd door anderen waarbij je nooit weet wat er kan gebeuren."

"Het is in deze categorie dat ik Italië plaats. Niemand dacht dat ze in staat zouden zijn om het laatste EK te winnen. Het is een zeer kort toernooi, alles moet perfect zijn op alle fronten. Italië kan het opnieuw doen. We hebben een groot hart, een goed team en een goede coach."

Een outsider status gunstiger voor België?

Wat te denken van België, waarvoor Domenico Tedesco zojuist de officiële selectie heeft aangekondigd, deze dinsdag? Volgens Del Piero kan het een voordeel zijn voor onze nationale ploeg dat de Rode Duivels niet echt meer als favorieten voor de competitie worden beschouwd.

"België zit in dezelfde situatie, met ongelooflijke individuen. De Bruyne is een van de beste spelers ter wereld al zoveel seizoenen, zo niet de beste. België kan ook helemaal tot het einde gaan. In een toernooi speel je altijd een finale, en een enkel klein evenement kan alles veranderen."

"Soms is het beter om een toernooi te beginnen als outsider, met minder verwachtingen. We kunnen altijd voorspellen, maar er zal altijd iets gebeuren dat niemand had voorzien. Dat zal dit jaar ook het geval zijn, en het team met de beste samenhang, dat het meest gelooft in zijn eigen capaciteiten en in wonderen, heeft de grootste kans om succesvol te zijn."