Cercle-coach Muslic maakt zich boos: "Die vraag nadat we in minuut 86 'clear goal' gescoord hebben? Ben je gek ofzo?"

Dé fase waar het nog een paar dagen over zal gaan: de afgekeurde goal van Cercle Brugge. Een fase die het kampioenschap besliste, want bij 0-1 voor Cercle was Union SG kampioen. Na de match was Miron Muslic, die het geval al tien keer bekeken had, zeker van zijn zaak.

Denis Odoi probeerde een bal van Lopes Da Silva weg te werken, maar die bal was duidelijk over de lijn gegaan. De VAR ging de fase bekijken, maar niet voor een bal wel of niet over de lijn, maar wel voor buitenspel.

Jonathan Lardot werd naar het scherm geroepen, maar moest lang kijken. En zelfs nadat hij wegstapte, leek hij nog niet zeker te zijn. Was het voor buitenspel van Daland of van Lopes Da Silva? En nam die eerste wel deel aan het spel?

Miron Muslic was er zeker van: "it was a clear goal". Waarop een journalist zich in het gesprek mengde en vroeg waarom Cercle op het einde gestopt was met spelen. Een vraag die Muslic duidelijk boos maakte.

"We scoren in minuut 86 en nu vraag je waarom we niet voluit gegaan zijn tot het einde? Dat is respectloos. We hadden geen enkele info van wat er op de andere velden gebeurde en zijn vol voor de zege gegaan."

"We speelden een heel sterke wedstrijd. Wie er coach van het jaar moet worden? Ik ben er echt nieuwsgierig naar. Tuurlijk overschreden we onze verwachtingen. Als we dit hadden gezegd voor het seizoen had iedereen ons gek verklaard. We hebben iedereen zijn ongelijk bewezen. Ik heb altijd gezegd dat we nog progressie konden maken en dat hebben we gedaan in de play-offs."