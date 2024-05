Bondscoach geeft ook verklaring voor niet-selectie Vanaken en Batshuayi: "Heeft geen zin"

Ook opvallend natuurlijk in de selectie van Domenico Tedesco is dat er geen plaats is voor zowel Michy Batshuayi als Hans Vanaken. Toch twee jongens die iets kunnen bijdragen. Tedesco had er echter een verklaring voor.

Vanaken speelde op topniveau in de play-offs en is in grote vorm. Velen dachten dat hij zijn selectie verdiende, maar zoals we eerder al schreven: er is te veel concurrentie op zijn positie. “We hebben dat wel lang overwogen, zijn play-offs waren zeer goed, maar hij is het slachtoffer van de concurrentie op zijn positie”, klonk het bij Tedesco. Op de positie waarop Tedesco hem zou uitspelen zijn er al Kevin De Bruyne en Youri Tielemans. En ook Trossard kan daar spelen. Dat Michy Batshuayi er niet bij is, lijkt op het eerste zicht vreemd omdat er maar twee echte spitsen in de kern zitten met Lukaku en Openda. Maar ook daar zijn er genoeg polyvalente spelers om dat op te vangen. Eerst en vooral was dat de moeilijkste beslissing”, aldus Tedesco. “We kiezen voluit voor Lukaku en Openda. Michy zou pas de derde spits zijn, maar we denken dat dat geen zin heeft." "Zeker als je weet dat De Ketelaere, Trossard en Lukebakio ook op die positie kunnen spelen. Dus we zagen niet in waarom we nog een derde pure spits nodig hadden.”