KBVB moet diep in de zakken tasten voor de EK-premies bij goed toernooi, terwijl er al recordverlies gedraaid werd

De KBVB heeft de voorbije jaren, zonder een groot toernooi een verlies van maar liefst 11 miljoen euro gedraaid. Met toernooien kan dat snel opgelost worden, maar er zijn ook nog de premies die ze aan de spelers moeten betalen. En die kunnen snel oplopen.

Elke speler is nu al verzekerd van 42.000 euro door de kwalificatie. Een plek in de achtste finales levert 80.000 euro per speler op, het bereiken van de kwartfinale 180.000 euro.

Een finaleplaats brengt 330.000 euro op en winst in de finale betekent 445.000 euro per speler. Een vierde plaats levert bruto 280.000 euro op, en een bronzen medaille brengt nog eens 32.000 euro extra in het laatje.

De Rode Duivels waren bescheiden in hun premie-eisen, maar toch is het een gigantische som geld. Die wordt dus vooral gegenereerd uit het toernooi zelf. De kwalificatie voor de groepsfase van het EK in Duitsland levert de Belgische voetbalbond 9 miljoen euro aan startgeld op.

Per overwinning in de groepsfase komt daar nog eens 1,5 miljoen euro bij, en een gelijkspel is 750.000 euro waard. Het winnen van het EK kan maximaal 34 miljoen euro bruto opleveren. Daarmee is de investering in de premies ruimschoots terugverdiend.

Ze betalen die premies dan ook met de glimlach als de Rode Duivels ver geraken. Er moet immers geld in het laatje komen. En voor de internationale uitstraling is het natuurlijk ook een must.