Alderweireld en Witsel lagen in de balans... Dit gaf de doorslag

Bondscoach Domenico Tedesco wilde één speler terughalen om zijn defensie te versterken. Dan denk je automatisch ook aan Toby Alderweireld en die was wel degelijk één van de opties. Maar uiteindelijk werd het dus Axel Witsel.

Het dilemma van Tedesco was dat hij niet echt zicht heeft op wanneer Jan Vertonghen klaar voor de dienst zal zijn. Die liesblessure is lastig in te schatten. Zelfs als hij kan spelen voor het EK, dan is het nog niet zeker of hij matchritme zal kunnen opdoen tegen Luxemburg en Montenegro.

Daarom wilden zowel Frank Vercauteren als Tedesco een extra ervaren verdediger. Het was geen optie om het EK te beginnen met een verdediging Faes-Debast. Daarom is Witsel er dus bijgehaald.

Alderweireld werd overwogen, maar het was de vormpeil die de doorslag gaf. Witsel is al maanden op hoog niveau aan het spelen bij Atlético Madrid als centrale verdediger. Bij Alderweireld leek er wat sleet op te komen de laatste weken/maanden.

Daarbij komt dat Witsel bij problemen ook op het middenveld kan depanneren. Als de bal moet bijgehouden worden bijvoorbeeld. Of als er iets gebeurt met Orel Mangala of Amadou Onana.

Als Vertonghen fit is, lijkt het ook niet de bedoeling om met de recordinternational naast Witsel te beginnen. Witsel wordt dan waarschijnlijk invaller.