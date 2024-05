Ex-Anderlecht-speler Kristoffer Olsson doet verschrikkelijk relaas over zijn ziekte: "Ik was bijna aan het sterven"

Kristoffer Olsson herstelt langzaamaan van zijn vreselijke ziekte. Hij zal zelfs weer kunnen voetballen. Maar de ex-Anderlecht-middenvelder ging intussen wel door een hel.

In februari werd Kristoffer Olsson bewusteloos aangetroffen in zijn huis. Hij werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht en daar werd een zeer zeldzame ziekte vastgesteld die de bloedvaten in de hersenen aantast.

Dit weekend bevestigde de Zweed dat hij bijna volledig hersteld was van de verschrikkelijke tegenslag door de kampioenstrofee aan zijn Midtjylland-teamgenoten te overhandigen voor het Deense competitieseizoen.

Hij was ook in staat om een interview te geven aan het medium Aftonbladet: "Ik was bijna aan het sterven. Niemand kon met me communiceren en ik heb geen enkele herinnering aan die periode. Ik heb het ergste overwonnen. Ik moest nadenken, positief blijven en geduld hebben".

Olsson is terug van heel ver

De voormalige Anderlecht-speler kan nu nadenken over een comeback: "Ik voel me erg goed. Ik zal weer kunnen voetballen. Natuurlijk wil je zo snel mogelijk terugkomen. Maar ik maak me er niet druk om, het zal tijd kosten. We zullen zien wanneer het gebeurt."

Kristoffer Olsson heeft zelfs al wat balcontact gehad met een lid van zijn revalidatieteam: "Ze stond in het doel. Ik beweeg goed, kan rennen en heb een goed geheugen. Ik verbeter elke dag."