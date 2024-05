Frank Raes zeker van zijn stuk over Thibaut Courtois: "Hij heeft spijt van zijn ruzie"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thibaut Courtois trekt deze zomer niet naar het EK in Duitsland. Of toch al zeker niet als speler van de Rode Duivels.

Bondscoach Domenico Tedesco maakte vanmorgen zijn selectie voor het EK in Duitsland bekend. Op het lijstje van de Rode Duivels is er zoals verwacht geen plaats voor doelman Thibaut Courtois.

De keeper van Real Madrid leeft al een tijdje in onmin met de bondscoach en gaf eerder dit jaar zelf aan dat hij liever in Madrid wil revalideren dan op het EK te spelen.

En ook al wil Courtois wel graag naar het EK, dan zou hij ook eerst zijn ruzie met de bondscoach moeten uitspreken. Want dat is ondertussen nog altijd niet gebeurd ook.

“Het is geen verrassing, maar het blijft wel vervelend dat hij er niet bij zal zijn. Courtois is en blijft een van de beste doelmannen ter wereld”, zegt analist Frank Raes in Gazet van Antwerpen.

Pinokkio

Hij had nochtans verwacht dat één iemand in het bijzonder het conflict zou ontmijnen. “Het is jammer dat zelfs Frank Vercauteren, die Courtois al kent van bij Genk, dat conflict tussen hem en de bondscoach niet heeft kunnen oplossen.”

Raes is er zelfs van overtuigd dat de doelman zelf wel verveeld zit met de situatie. “Ik denk dat Courtois diep vanbinnen misschien wel wat spijt heeft dat hij die ruzie met Tedesco zo heeft laten ontsporen. Die pinokkio-emoji’s waren waarschijnlijk de druppel.”