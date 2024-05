Rode Duivel Thomas Meunier spreekt over de interesse van Atletico Madrid

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thomas Meunier trekt met de Rode Duivels naar het EK in Duitsland. Het is uitkijken of hij deze zomer ook nog een transfer maakt.

Thomas Meunier tekende in februari een contract voor anderhalf jaar bij Trabzonspor in de Turkse Super Lig. Hij kwam toen over van Borussia Dortmund. Volgens verschillende bronnen zit er in het contract van de Rode Duivel een optie dat hij deze zomer kan vertrekken. Spaanse kranten spreken van een transfer naar Atletico Madrid. “Ik weet niet waar deze geruchten vandaan komen, maar ze zijn ongegrond”, vertelt onze landgenoot aan La Dernière Heure. “Er is niets concreets.” Vertrekclausule Meunier bevestigt aan de Waalse krant dat hij een vertrekclausule in zijn contract heeft, maar dat hij zich heel goed voelt in Turkije. De ploeg speelt volgend seizoen Europees voetbal en wil zich daarvoor op verschillende posities stevig versterken. Dat is volgens Meunier bijzonder goed nieuws en maakt het interessant om te blijven. Toch laat hij nog altijd een opening, zeker ook mocht hij een heel goed EK spelen met de Rode Duivels. “Je weet nooit wat er kan gebeuren, maar daar denk ik op dit moment niet over na. Mijn prioriteit zijn de Duivels en het EK.”