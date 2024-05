Verrassend: Thomas Meunier zou deze zomer naar Spanje kunnen vertrekken en daar twee Belgen tegenkomen

Thomas Meunier (32 jaar) speelt momenteel in Turkije, bij Trabzonspor. De Rode Duivel kan deze zomer misschien alweer een mooie transfer versieren.

Thomas Meunier heeft de laatste maanden zijn carrière nieuw leven ingeblazen. Na een vrij moeilijke periode bij Borussia Dortmund, trok de Belgische verdediger naar de Turkse club Trabzonspor.

Sinds zijn aankomst in februari heeft hij 16 wedstrijden gespeeld, 6 assists gegeven en 1 doelpunt gescoord. Hij stond in elke wedstrijd in de basis.

Thomas Meunier naar Atletico Madrid?

Zijn prestaties leverden hem in maart een plaats op bij de Rode Duivels. Hij heeft een grote kans om bij de selectie van Domenico Tedesco voor het EK te zitten.

Een goed toernooi kan hem helpen bij het maken van weer een nieuwe transfer. Het Spaanse medium Relevo onthult dat Meunier op het lijstje zou staan van Atletico Madrid.

Meunier werd al genoemd bij Atlético in 2019. Hij stond ook even dicht bij een overstap naar FC Barcelona toen hij nog bij Dortmund was. In Madrid zou hij Axel Witsel en Arthur Vermeeren tegenkomen.