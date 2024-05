Hein Vanhaezebrouck niet tevreden over Europese barragematch: "Schuld van eigen directie"

Hein Vanhaezebrouck staat zondag voor de laatste keer langs de lijn bij KAA Gent. Dan spelen de Buffalo's tegen KRC Genk voor een ticket voor de Conference League.

Slechts één duel en daarvoor moet de winnaar van de Europe Play-offs naar de nummer vijf uit de Champions’ Play-offs. Hein Vanhaezebrouck is er niet blij mee, zo liet hij op zijn persconferentie duidelijk horen.

“In ons land bestaat een barrageduel tussen Lommel en Kortrijk uit een heen- en terugmatch. In Frankrijk wordt het promotieduel ook over twee matchen afgewerkt, maar in de Jupiler Pro League heeft men het in het hoofd gehaald om het in het duel voor het Europees ticket bij één match te houden”, citeert Het Nieuwsblad hem.

“ Als er een verschil van meerdere punten is na de reguliere competitie, kun je dat nog verklaren. Genk had evenwel 47 punten, net als wij en Cercle. Dit is weer zoiets dat enkel in België kan uitgevonden worden.”

Al wil Vanhaezebrouck niet te veel klagen ook. “Ik klaag nu wel, maar mijn eigen directie heeft hiervoor gestemd toen het nieuwe competitieformat werd goedgekeurd, dus vanuit het oogpunt van AA Gent heb ik niets te klagen.”

In het nieuwe competitieformat zou het wel om een dubbel duel gaan. “Als binnenkort onafhankelijke coach/analist vind ik dat dit tegen alles indruist qua gelijke kansen. In het nieuwe voorstel spreekt men over knock-outs, in dubbele duels, als dat dan ook het geval is voor de barragematch, dan is dat toch een stap in de goede richting.”